شهامة زوج.. صراع مع قرش لإنقاذ زوجته

16 أغسطس 2020 - 10:18 ص

لم يفكر الأسترالي دويل في حياته عندما رأى قرشا يهاجم زوجته بل قفز مسرعا إلى الشاطئ ولكم القرش لينقذ زوجته .

كانت الزوجة شانتل التي تبلغ من العمر 35 عاما تمارس رياضة ركوب الأمواج علي شاطئ بمدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، عندما هاجمها قرش أبيض كبير طوله حوالي مترين و أصابها بجروح خطيرة في ساقها اليمني فقفز الزوج مسرعا لينقذها.

وقال شهود عيان إن زوج شانتل قفز على لوح تزلج و جدف بسرعة وقفز عن لوحه وضرب القرش لإجباره علي تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.

جدير بالذكر أنه تم عمل الإسعافات اللازمة لها في المستشفى وتم إغلاق الشواطئ لمراقبة الساحل وتحديد مكان القرش.