محاولة اغتيال لولي العهد المغربي.. وأنباء عن عزل شقيق الملك

عبد القادر وحيد
تداولت الصحف الدولية طلب السلطات المغربية من إسبانيا تسليم الصحفي المغربي عبد الحليم المرابط الذي نشر خبر محاولة رشيد بن الحسن تصفية ولي العهد.
وكان الناشط السياسي والصحفي المغربي عبد الحليم المرابط قد نشر خبر عزل رشيد بن الحسن شقيق الملك محمد السادس بسبب محاولته قتل ابن أخيه ولي العهد الحسن بن محمد صاحب 18 عاما.
وبحسب موقع تليفزيون النهار الجزائري فإن المرابط سرب خبر محاولة شقيق محمد السادس الانفراد بالحكم بعد تفاقم الحالة الصحية لأخيه الملك.
كما تحدثت مصادر إعلامية اسبانية عن اجتماع طارئ داخل القصر الملكي.
وأوضحت أن الاجتماع جمع مستشار الملك محمد السادس وقائد الجيش الملكي ورئيس الحكومة ومدير المخابرات بعد تفاقم الحالة الصحية للملك.
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