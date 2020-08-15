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نجل فؤاد المهندس يكشف عن وصية "شويكار" أثناء دفنها

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شويكار
شويكار

محمد فضل

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وفاة

فنانة

فؤاد المهندس

شويكار

كشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، عن وصية الفنانة "شويكار"، التي توفيت أمس وتم تشييع جثمانها اليوم السبت.

وقال نجل فؤاد المهندس في تصريحات أثناء دفنها، إن وصية "شويكار" تمثلت في عدم إقامة عزاء لها حتى لا ترهق الناس بسبب ظروف البلاد وكورونا، "وكانت بالفترة الأخيرة مريضة وربنا يرحمها في الجنة إن شاء الله"، مضيفًا :"كانت مش عايزة تتعب الناس وكانت حاسة إنها هتموت".

ومع ذلك، شارك في تشييع جثمان النجمة الكبيرة الراحلة شويكار عدد كبير من الفنانين وأفراد أسرتها.

جدير بالذكر، أن محمد مؤاد المهندس هو نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوج الفنانة الراحلة شويكار لنحو 20 عاما، وقدما واحدا من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما والمسرح، قبل أن ينفصلا بالطلاق دون أن يفضح أي منهما عن سبب الانفصال.

وكشف مصدر طبي، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.

كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي مناسبة من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا عند الضرورة القصوى، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتعزي النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقي العزاء.


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