  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:58 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

لبنان

180 شهيداً و92 حالة حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

شويكار

عفاف شعيب تكشف وصية شويكار لها قبل وفاتها

ضياء رشوان

الجيل الخامس من الحروب يستهدف هذا الأمر الخطير

مقابر

حملة تطهير مقابر سوهاج تفجر مفاجأة عن السحر والأعمال

عالم الفيروسات جوناثان لاثام

يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

الوزير

لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

الدولار

أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

ترامب

ضربة قوية لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية

الجارالله: يا بخت الإمارات كسبت الرهان

الحياة السياسية

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان
الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تركي الحمد: الإمارات لتجار القضية "انتهى الدرس يا غبي"

#

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

#

فنانة شهيرة تنهار من البكاء:"يا أكون شمال يا مفيش شغل"

#

مرتضى منصور يوجه رسالة للخطيب: يا تشتم يا تشتكي

إسرائيل

الامارات

الكويت

التطبيع

الجارالله

ثمّن السياسي الكويتي أحمد الجارالله ما قامت به دولة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال الجارالله على حسابه في تويتر : " أنا كويتي بل أنا خليجي وأطالب التطبيع مع إسرائيل وأنا الكسبان السلام مع إسرائيل لصالحنا ونحن المستفيدين".

وأضاف الجارالله أن إسرائيل لا يوقف تمصلحها وتمددها في العالم العربي إلا السلام معها والكثرة تغلب الشجاعة كل الحسابات تقول الإمارات هي من كسب الجولة وربح الرهان نحن أربعمائة مليون وهم عشرة ملايين.

وكان الجار الله قد كتب أمس : " السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ما أدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات.. وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان".

وتابع :  منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربي وإسرائيل عشرة ملايين.. العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات.

وأوضح الجارالله أن مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تسعي الآن للتطبيع مع إسرائيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي
» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز
» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة
» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة
» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة
» كورونا.. ارتفاع نسبة إصابة الإناث في السعودية
» عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق
» منشط الرئيس يفشل في وقف إصابات كورونا
» أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
» فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟
» استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة