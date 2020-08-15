الجارالله: يا بخت الإمارات كسبت الرهان

15 أغسطس 2020 - 02:45 م

ثمّن السياسي الكويتي أحمد الجارالله ما قامت به دولة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال الجارالله على حسابه في تويتر : " أنا كويتي بل أنا خليجي وأطالب التطبيع مع إسرائيل وأنا الكسبان السلام مع إسرائيل لصالحنا ونحن المستفيدين".

وأضاف الجارالله أن إسرائيل لا يوقف تمصلحها وتمددها في العالم العربي إلا السلام معها والكثرة تغلب الشجاعة كل الحسابات تقول الإمارات هي من كسب الجولة وربح الرهان نحن أربعمائة مليون وهم عشرة ملايين.

وكان الجار الله قد كتب أمس : " السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ما أدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات.. وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان".

وتابع : منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربي وإسرائيل عشرة ملايين.. العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات.

وأوضح الجارالله أن مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تسعي الآن للتطبيع مع إسرائيل.