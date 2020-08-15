  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:58 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

لبنان

180 شهيداً و92 حالة حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الكشف عن علاج مصري يمنع تكاثر كورونا في الجسم

شويكار

عفاف شعيب تكشف وصية شويكار لها قبل وفاتها

ضياء رشوان

الجيل الخامس من الحروب يستهدف هذا الأمر الخطير

مقابر

حملة تطهير مقابر سوهاج تفجر مفاجأة عن السحر والأعمال

عالم الفيروسات جوناثان لاثام

يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة

الوزير

لأول مرة.. آلية تعليم غير مسبوقة في السعودية

الدولار

أسعار الدولار تحافظ على أدائها أمام الجنيه

ترامب

ضربة قوية لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية

التضامن : نصف مليون جنيه أرباح " ديارنا" في أسبوع

آخر الأخبار

وزيرة التضامن نيفين القباج
وزيرة التضامن نيفين القباج

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

200 جنيه دعم إضافي في 22 مليون بطاقة تموينية

#

550 أتوبيسا جديدا بتكلفة نصف مليار جنيه في القاهرة

#

5.2 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع

#

9 مليارات جنيه أرباح البورصة في بداية تعاملات اليوم

التضامن

وزيرة التضامن

ديارنا

حقق معرض  مبيعات ديارنا بمارينا 5 منذ افتتاحه مساء الأربعاء الماضي  مبيعات  بلغت   574370 جنيه . 

 وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التضامن نيفين القباج  ونشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية إلي أن مبيعات اليوم الأول للافتتاح قد  حققت 66 ألف و710 جنيه لتصل حتى أول أمس إلى  أكثر من نصف مليون جنيه مما يعبر عن الإقبال المتزايد علي المعروضات لجودتها وأسعارها المناسبة ولأنها تتسم بالتجديد

ولفتت القباج إلى أن الإقبال كان  على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن  قد افتتحت مساء الأربعاء الماضي  معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجاري .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر المائي
» "الديهي": القوى الناعمة المصرية فقدت هؤلاء الرموز
» محمد علي خير: العناية الإلهية أنقذتنا من كارثة
» "كورونا" يتفشى في فرنسا ويسجل أرقامًا مرعبة
» يكشفها طبيب صيني.. مفاجأة حول مصدر ظهور كورونا لأول مرة
» كورونا.. ارتفاع نسبة إصابة الإناث في السعودية
» عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق
» منشط الرئيس يفشل في وقف إصابات كورونا
» أمريكا.. السجن 15 عاما على رجل أطلق النار على مروحية
» فيديو مخيف.. أغنام مجمدة في مكانها لساعات.. ما السر؟
» استخدام نصف مليون كمامة في الأردن يوميًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة