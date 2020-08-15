» نجم الأهلي: يا فرحة ما تمت .. اللي يدفعه كهربا ياخده النقاز

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الرياضة

كهربا
كهربا

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كهربا

رمضان صبحى

 سخر أحمد فوزي - لاعب الأهلي السابق - من الحكم بتغريم محمود كهربا 2 مليون دولار لمصلحة الزمالك.

وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: اللي يدفعه كهربا ياخده النجاز... يا فرحة ما تمت.

وأضاف: استعجال الغني فقر.. واستعجال الحب كره.. ياريت الكلمتين دول يوصلوا لرمضان لانه لسه مش فاهمهم.... هو الخسران....

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