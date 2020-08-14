هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

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قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن مصر لازالت فى نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا، ولم تدخل فى موجة ثانية كما يتحدث البعض.
وناشد الناظر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، المصريين قائلا: "مينفعش اتوقف عن الاجراءات الاحترازية علشان العدوى ماترجعش تانى، ويجب الاهتمام بالكمامة ولا يجب عليكم نزعها".
وأوضح رئيس المركز القومى للبحوث السابق، أن التهاون فى الاجراءات الاحترازية ينذر بخطر كبير فى ظل وجود فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قبل بداية الشتاء المقبل سيكون هناك أكثر من مصل متوفر لعلاج فيروس كورونا فى العالم، وهذا سيعزز من عدم وجود موجة ثانية من الفيروس المستجد.
وأوضح أن المصل الروسى، ابتكره أساتذة وعلماء روس لا يقلوا أهمية عن العلماء الأمريكيين، ولا يجب أن نقلل من هذا الابتكار الكبير فى روسيا.

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