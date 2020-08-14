بايرن يسحق برشلونة بثمانية ويطرده من دوري أبطال أوروبا

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الرياضة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

المصريون ووكالات

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سجل بايرن ميونيخ نتيجة تاريخية ساحقة بعد فاز على برشلونة ( 8 – 2)، في مباراة دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.
لقن فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره برشلونة الإسباني درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 8 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليصعد إلى الدور قبل النهائي.
وتقدم بايرن بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة، وتعادل برشلونة بهدف سجله ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.
وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 22 ثم أحرز سيرج نابري الهدف الثالث في الدقيقة 27، وسجل مولر الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 4 / 1.
وفي الشوط الثاني، سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، ثم سجل جوشو كيميتش الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 63، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82 قبل أن يحرز فيليب كوتينيو الهدف السابع في الدقيقة 86، ويختتم اللقاء بهدف ثامن في الدقيقة 89.
ويلتقي بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين مانشستر سيتي وليون غدا السبت.
وتأهل بايرن ميونخ لهذا الدور بعدما تغلب على تشيلسي 7 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر، فيما تأهل برشلونة لنفس الدور بفوزه على نابولي 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.
يذكر أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لهذه النسخة من البطولة تقام في مدينة لشبونة البرتغالي بنظام خروج المغلوب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.أقال مسؤولو برشلونة، كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام بايرن ميونيخ ( 8 – 2 )، في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

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