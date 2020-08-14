أمر عاجل من وزارة الصحة للباعة في الأسواق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لـ الباعة في الأسواق، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





وأوضحت الوزارة، أنه على الباعة الحفاظ على سلامة زبائنهم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام.





وشددت على الحرص على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.