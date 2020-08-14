  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

هل نجح العالم في إيقاف كورونا وهل ننتظر موجة ثانية؟

كورونا في مصر

أستاذ بجامعة نيويورك: اللقاحات أصبحت حرب اقتصادية وسياسية

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

بايرن ميونخ

بايرن يسحق برشلونة بثمانية ويطرده من دوري أبطال أوروبا

علاج كورونا

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعليق مثير من "ترامب" عن لقاح كورونا الروسي

الذهب

تراجع أسعار الذهب بنحو 7 جنيهات

النائب العام

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن حادث غرق معدية البحيرة

أرشيفية

بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

كهربا

الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة

النيابة العامة تصدر بيانًا حول تفاصيل وفاة "العريان"

الحياة السياسية

عصام العريان
عصام العريان

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مقتل شاب دافع عن شقيقته من التحرش بالدقهلية

#

رئاسة تركيا تصدر بيانًا حول ظهور "كورونا" في البلاد

أصدرت النيابة العامة  بيانا كشفت فيه تفاصيل وحيثيات وفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في السجن.

وقالت النيابة العامة إنها تلقت إخطارا فجر يوم 13 أغسطس الجاري من قطاع مصلحة السجون بوفاة المسجون عصام العريان فاتخذت إجراءات تحقيق واقعة وفاته بمناظرة جثمانه، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانا لسبب وفاته، والذي أودع تقريرا مبدئيا أكد فيه خلو الجثمان من أي إصابات ذات طبيعة جنائية.

وأكدت النيابة العامة أنها "سألت مسجونَيْن بغرفتين مجاورتين للمتوفَّى، هما صبحي صالح وشعبان عبد العظيم، واللذان أكدا استقرار الحالة الصحية للمتوفَّى قُبيل وفاته، وانتظام تلقيه العلاج من إدارة السجن، وعدم شكواه من أي إهمال طبي أو تقصير في رعايته الطبية خلال الفترة الأخيرة، وأن السجن لم يسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا مؤخرا لانتظام اتخاذ التدابير الوقائية به، وأنهما لم يلحظا ما يثير الريبة ليلة وفاة المسجون حتى علمهما بها، والتي أكدا أنها وفاة طبيعية لا شبهة جنائية فيها. وقد أكد المسجون صبحي صالح أنه علم من خلال حديثه الأخير مع المتوفَّى عشيَّة وفاته باستقرار أحواله".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة: "المصري" اخترق الإجراءات الاحترازية
» برلماني يطالب بمراجعة أسعار التصالح في مخالفات البناء
» سر طلب تعديل المادة الثالثة من قانون السجل التجاري
» دولة خليجية ترفع حظر التجول الليلي
» البايرن يسحق برشلونة برباعية في الشوط الأول
» انفجار يتسبب في نشوب حريق ضخم بإيران
» وزارة الصحة تحذر من شرب الشاي.. اعرف السبب
» العراق.. مقتل أحد نشطاء المظاهرات برصاص مسلحين مجهولين
» ارتفاع إصابات "كورونا" في الجزائر
» نجم الزمالك يهاجم الأهلي بسبب حسام عاشور
» بيان من الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة