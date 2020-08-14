تخلص من " نكد " الصيف بهذه الطرق البسيطة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الخل

الصيف

الملح

نكد الصيف

يصاحب ارتفاع درجات الحرارة والجو الحار حالة من الضيق والنكد لدي الكثير من الأشخاص .

ونصحت خبيرة الطاقة حنان زينال ببعض من الأفكار الجديدة للتخلص من هذا الشعور في فصل الصيف .

ومن أهم النصائح وضع البخور بالمنزل خاصة المضادة للطاقة السلبية مثل بخور المرمرية و خشب الصندل وكذلك اللبان المعدني مع تهوية المنزل وفتح النوافذ صباحا واختيار الألوان الفاتحة .

كما يمكن التخلص من الطاقة السلبية بالبعد عن الأشكال الهندسية مع التخلص من الفوضى التي لا تسر العين ورش الملح الخشن بوضعه بكوب من الماء والخل و وضعه بأركان المنزل  و أيضا برش ماء الورد حول أفراد الأسرة عند الشعور بالضيق .


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