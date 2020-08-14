يضرب والده حتي الموت.. لن تتخيل السبب

14 أغسطس 2020 - 12:19 م

انهال شاب هندي على والده بالضرب بعصا حتى الموت، بسبب انزعاجه من شخيره أثناء النوم.





ووفقًا لقناة ”إنديا نيوز“، فإن نافين (28 عاما) عامًا، قتل والده رام سواروب (65) عامًا، باستخدام هراوة (عصا سميكة ذات نهاية ثقيلة تستخدم كسلاح للضرب)، داخل منزلهما بمقاطعة بيليبيت، بولاية أوتار براديش الهندية.





وتشير التحريات، إلى أن نافين ضرب والده بالعصا، بسبب أصوات الشخير المزعجة، التي يصدرها الأب وتعكر صفو نوم الابن.





جرى نقل الأب الضحية إلى مركز بورانبور الصحي، وهناك أعلن الأطباء وفاته، نتيجة تعرضه لضربات متعددة في رأسه.





وألقت الشرطة القبض على الابن القاتل، بعد أن تقدم شقيقه الأكبر مانوج، بشكوى ضده في قسم الشرطة.



