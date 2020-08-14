  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:55 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

هل نجح العالم في إيقاف كورونا وهل ننتظر موجة ثانية؟

كورونا في مصر

أستاذ بجامعة نيويورك: اللقاحات أصبحت حرب اقتصادية وسياسية

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

بايرن ميونخ

بايرن يسحق برشلونة بثمانية ويطرده من دوري أبطال أوروبا

علاج كورونا

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعليق مثير من "ترامب" عن لقاح كورونا الروسي

الذهب

تراجع أسعار الذهب بنحو 7 جنيهات

النائب العام

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن حادث غرق معدية البحيرة

أرشيفية

بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

كهربا

الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة

يضرب والده حتي الموت.. لن تتخيل السبب

الصفحة الأخيرة

شخير
شخير

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

لن تصدق السبب.. يمزق جسد والده الستيني في المنيا

#

اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب

#

طلبت الطلاق بعد حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب

#

أميتاب باتشان مهدد بالعمى .. لن تتخيل السبب

ضرب

موت

والد

شخير

انهال شاب هندي على والده بالضرب بعصا حتى الموت، بسبب انزعاجه من شخيره أثناء النوم.
ووفقًا لقناة ”إنديا نيوز“، فإن نافين (28 عاما) عامًا، قتل والده رام سواروب (65) عامًا، باستخدام هراوة (عصا سميكة ذات نهاية ثقيلة تستخدم كسلاح للضرب)، داخل منزلهما بمقاطعة بيليبيت، بولاية أوتار براديش الهندية.

وتشير التحريات، إلى أن نافين ضرب والده بالعصا، بسبب أصوات الشخير المزعجة، التي يصدرها الأب وتعكر صفو نوم الابن.

جرى نقل الأب الضحية إلى مركز بورانبور الصحي، وهناك أعلن الأطباء وفاته، نتيجة تعرضه لضربات متعددة في رأسه.

وألقت الشرطة القبض على الابن القاتل، بعد أن تقدم شقيقه الأكبر مانوج، بشكوى ضده في قسم الشرطة.

وأفادت تقارير الشرطة، بأن نافين كان دائم الاعتداء الجسدي على والده، ويسيء معاملته على الدوام، بسبب الشخير.a

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة: "المصري" اخترق الإجراءات الاحترازية
» برلماني يطالب بمراجعة أسعار التصالح في مخالفات البناء
» سر طلب تعديل المادة الثالثة من قانون السجل التجاري
» دولة خليجية ترفع حظر التجول الليلي
» البايرن يسحق برشلونة برباعية في الشوط الأول
» انفجار يتسبب في نشوب حريق ضخم بإيران
» وزارة الصحة تحذر من شرب الشاي.. اعرف السبب
» العراق.. مقتل أحد نشطاء المظاهرات برصاص مسلحين مجهولين
» ارتفاع إصابات "كورونا" في الجزائر
» نجم الزمالك يهاجم الأهلي بسبب حسام عاشور
» بيان من الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة