  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:14 م
Advertisements
بحث متقدم
سمير الإسكندراني

ما لا تعرفه عن سمير الإسكندراني " ثعلب المخابرات "

«أشرف مروان» أكثر جواسيس «الموساد» تفوقًا

"التسجيل في جيبه" ..الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان

حسني مبارك

3 أعمال فنية لـ" مبارك" قبل أن يصبح رئيسا

سمير الإسكندراني

إعلامية: هذا الفنان أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

الطالب عبد الله وليد

أول الثانوية الأزهرية عن سر تفوقه: كورونا السبب

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

تعليق غير متوقع لبسمة وهبة بشأن انتقال "صبحي"لبيراميدز

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

طقس اليوم.. 3 معلومات تهمك

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الخبراء يحذرون من طقس اليوم

#

أمطار و رياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

#

خلال ساعات..الأرصاد تحذر من طقس اليوم

#

رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الطقس

الأرصاد

الأولى

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، حالة الطقس اليوم، موضحا أن الرطوبة 85% والعظمى في القاهرة 36. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، والشبورة المائية موجودة صباحا.

و تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 85%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة
» تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل
» مذيعة الجزيرة تفاجي متابعيها بـ " أولاد القحـ..ـة"
» إيران: ما فعلته الإمارات "حماقة إستراتيجية "
» إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا
» رسالة عاجلة من مجلس الوزراء للمواطنين بخصوص " كورونا "
» رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» ترامب: تأجيل إسرائيل مخطط الضم حادث عظيم
» عمر البشير كان يكره مصر حتى النخاع
» وفاة الفنان سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة