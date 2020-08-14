أول الثانوية الأزهرية عن سر تفوقه: كورونا السبب

14 أغسطس 2020 - 11:08 ص

أكد عبدالله وليد الحاصل على المركز الأول بالثانوية الأزهرية في العلوم الإسلامية، أنه كان يتوقع وينوي أن يكون ضمن الخمس الأوائل على مستوى الجمهورية، لكنه لم يكن يخطط أن يحصل على المركز الأول حتى لا يتأثر مستواه الدراسي سلبًا.







وأضاف وليد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، قائلا "شعرت بصدمة إيجابية، واستغرقت خمس دقائق كاملة لاستيعاب المفاجأة، معقبا:" أنوي الالتحاق بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الألمانية".





وتابع:" أن أزمة فيروس كورونا أعطته ميزة، حيث جرى تخفيف المناهج، ومن ثم فإنه تمكن من مراجعة دروسه بشكل أفضل".

