تعليق غير متوقع لبسمة وهبة بشأن انتقال "صبحي"لبيراميدز

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إيمان هاني

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بسمة وهبة

رمضان صبحى

أون

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، على انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل، قائلة :" أزمة صبحي فرضت نفسها لأن اللاعب سبق وأعلن رغبته في البقاء مع الأهلي قبل أن يصدم جمهوره ويعلن الرحيل". 

وأكدت "وهبة" خلال برنامجها "كل يوم" المذاع شاشة "أون"، أن انتقال صبحي تسبب في حيرة شديدة عند الجماهير وخاصة أن انتقاله جاء في توقيت حرج، وحدثت ثورة غضب بين جماهير الأهلي وخناقات كبيرة عن سبب انتقال رمضان.

تابعت: "الأكيد في الأمر إن الأهلي خسر لاعب موهوب كان من الممكن أن يكمل مسيرة احترافه لكنه اختار أن يتواجد في دائرة الخناقات".

وتلقت جماهير الأهلي صدمة كبرى، بإعلان النادى الأحمر، فى بيان رسمي، فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا، بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز، ليتأكد رحيله عن القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.

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