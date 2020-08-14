» رسالة عاجلة من مجلس الوزراء للمواطنين بخصوص " كورونا "

متابعات- أمينة عبد العال
وجه مجلس الوزراء مناشدة للمواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا" المستجد مؤكدا عدم صحة الأنباء التي ترددت عن توقف الحكومة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية .
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير نفي الإشاعات وتوضيح الحقائق إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا " المستجد وبحث أي إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره و إجراءات التعايش معه ، حسبما نشرت " الوطن " .
وأضاف البيان إلي أن الحكومة ستبحث أي إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره والتعايش معه مؤكدا علي التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة مع تطبيق الغرامات المالية علي المخالفين .
كما لفت إلي أن اللجنة تنعقد باستمرار لاستعراض تطورات انتشار فيروس "كورونا" المستجد في الدولة و موقف التعامل معه و متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تزامنا مع قدرات الفتح التدريجي .
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