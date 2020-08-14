عمرو أديب: " بن زايد" يجب أن يطلق عليه المنقذ

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الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان
ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني
فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة
مذيعة بي إن سبورت: هذا ما حدث بعدما حذرني مستشار بن زايد
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