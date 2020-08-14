عمرو أديب: " بن زايد" يجب أن يطلق عليه المنقذ

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على اتفاقية السلام الموقعة بين دولة الإمارات وإسرائيل تحت رعاية أمريكية، قائلا :" محمد بن زايد يجب أن يطلق عليه المنقذ". 

وغرد عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، مساء الخميس، :"محمد بن زايد أنقذ قطعة أرض عربية قبل أن يتم ضمها".

وأضاف، "الإمارات دولة تعمل في النور ولا تحتاج إلى الرضا الأمريكي أو الإسرائيلي كل ما تريده عودة الأراضي العربية".

وتابع: "سيتعرض محمد بن زايد لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات ولكن في النهاية سيعرف الناس ماذا فعل هذا الرجل للقضية الفلسطينية".

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