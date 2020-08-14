  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:38 ص
Advertisements
بحث متقدم
قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

عمرو أديب

عمرو أديب: " بن زايد" يجب أن يطلق عليه المنقذ

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

مذيعة بي إن سبورت: هذا ما حدث بعدما حذرني مستشار بن زايد

مذيعة بي إن سبورت: هذا ما حدث بعدما حذرني مستشار بن زايد

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

الجزيرة

مذيعة الجزيرة تفاجي متابعيها بـ " أولاد القحـ..ـة"

الفقي و الشعراوي

الفقي: عمر الشريف كشف لي هذا الأمر عن " الشعراوي"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

الحياة السياسية

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة
فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

#

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

#

فجر السعيد: هذا أسوأ ما أكتبه اليوم عن " ناصر الدويلة"

#

فجر السعيد للإخوان: "يا مغتصبين.. النار لكم للأبد"

إسرائيل

الامارات

فجر السعيد

نعم للتطبيع

استنكرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الهجوم على دولة الإمارات، عقب إبرامها اتفاقا يقضي بالتطبيع مع إسرائيل.

وكتبت السعيد على حسابها في تويتر :" دايما الإمارات سبّاقة بسياسة النظر للإمام .. قيادة شابة .. رؤية واثقة النتيجة لازم تكون خطوات تسبقنا بأميال بكل شي.. عليهم بالعافية أي نجاح للإمارات بمنظوري الشخصي نجاح خليجي..  نعم للتطبيع".

وأضافت السعيد : "فلسطين أصحاب القضية مطبعين مع إسرائيل في اتفاقية سلام وقعها الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي اسحق رابين بتصيرون ملكيين أكثر من الملك، منوهة أن أهل القضية موقعين اتفاق سلام .. برافو الإمارات نجحوا بسلامهم هذا بإجبار إسرائيل على تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفانيه لإحلال السلام في المنطقة، وعلى النهج العملي الفريد الذي اتخذه لتحقيقه.

وكان ترامب قد اتفق مع بن زايد ونينياهو في اتصال هاتفي جرى أمس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» ترامب: تأجيل إسرائيل مخطط الضم حادث عظيم
» عمر البشير كان يكره مصر حتى النخاع
» وفاة الفنان سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض
» بالفيديو.. بكاء محلل سياسي لبناني على الهواء
» قطر فى غاية الارتباك بسبب الاتفاق الاماراتى
» هذا ما قاله مصطفى الفقي عن الرئيس الراحل مبارك
» محلل اقتصادي: تكلفة إعادة إعمار تفجيرات بيروت 5 مليارات دولار
» كوريا الشمالية تحظر امتلاك الكلاب الأليفة وتُرسلها إلى المطاعم للأكل
» وفاة الأب والابن الطبيبين بعد إصابتهما بكورونا في يوم واحد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة