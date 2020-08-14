فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

14 أغسطس 2020 - 09:47 ص

استنكرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الهجوم على دولة الإمارات، عقب إبرامها اتفاقا يقضي بالتطبيع مع إسرائيل.

وكتبت السعيد على حسابها في تويتر :" دايما الإمارات سبّاقة بسياسة النظر للإمام .. قيادة شابة .. رؤية واثقة النتيجة لازم تكون خطوات تسبقنا بأميال بكل شي.. عليهم بالعافية أي نجاح للإمارات بمنظوري الشخصي نجاح خليجي.. نعم للتطبيع".

وأضافت السعيد : "فلسطين أصحاب القضية مطبعين مع إسرائيل في اتفاقية سلام وقعها الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي اسحق رابين بتصيرون ملكيين أكثر من الملك، منوهة أن أهل القضية موقعين اتفاق سلام .. برافو الإمارات نجحوا بسلامهم هذا بإجبار إسرائيل على تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفانيه لإحلال السلام في المنطقة، وعلى النهج العملي الفريد الذي اتخذه لتحقيقه.

وكان ترامب قد اتفق مع بن زايد ونينياهو في اتصال هاتفي جرى أمس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.