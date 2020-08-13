السجيني: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إننا عقدنا جلسة بالبرلمان استمرت 9 ساعات لمناقشة التصالح في مخالفات البناء.



وأضاف السجيني، خلال لقاء مع برنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إننا ناقشنا مع عدد من المحافظين ومسئولين بوزارة الإسكان التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المهلة المحددة يوم 15 أغسطس لدفع جدية التصالح هي فقط لمن تقدموا في عام 2019 .

