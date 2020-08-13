فيديو.. شرطية تنقذ قعيدًا من الموت تحت عجلات القطار

13 أغسطس 2020 - 10:06 م

أظهر مقطع فيديو، شرطيًا بولاية كاليفورنيا الأمريكية ينقذ حياة رجل قعيد بعد أن علق كرسيه المتحرك على مزلقان قطار، قبل ثوان فقط من عبور القطار.





وتُظهر اللقطات التي التقطت من كاميرات الجسم، صوت أجهزة الإنذار عندما نزلت ضابطة الشرطة، إيريكا أوريا من سيارة فرقتها في وقت مبكر يوم الأربعاء، بعد أن شاهدت الرجل على الكرسي المتحرك عالقًا في المسارات في المنتصف.





أطلق قطار بوقه مرارًا وتكرارًا أثناء اقترابه، قبل أن تسارع أوريا إلى سحب الرجل البالغ من العمر 66 عامًا من كرسيه قبل ثوانٍ فقط من تحطيمه.





قالت شرطة لودي، إنه عندما سقط كلاهما للخلف، كان القطار لا يزال يضرب أسفل ساقي الرجل، لكنه نجا من موت محقق، حسبمما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".





وأضافت: "الضابطة أوريا خاطرت بحياتها لإنقاذ أخرى، وأفعالها حالت دون وقوع مأساة اليوم. نحن فخورون للغاية بالضابط أوريا وبطولاتها".





والرجل المصاب الذي لم يتم التعرف، وتم نقله الى مستشفى محلي، حيث كان في حالة مستقرة.



