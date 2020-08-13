ميشال حايك يحذر من كارثة خلال ساعات

محمد فضل
يصدق الخبير الفلكي اللبناني ميشال حايك، في كثر من الأحيان بتنبأته التي تحدث بالفعل والتي كان آخرها انفجار مرفأ بيروت، حيث كان تنبأ سابقا بأن حادث انفجار سيطال مرفأ بيروت ويتسبب بكارثة كبيرة.
ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ميشال حايك وهو يقول:"جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت".
وسادات حالة من الخوف بين اللبنانيين من تنبؤات الفلكي، ميشال حايك، التي تنذر بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد "أحد القديسين" أو "عيد السيدة" الذي يصادف ليل 14- 15 من الشهر الجاري.
ورأى حايك في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" أن حدثا كبيرا سيقع في لبنان ويتزامن مع عيد أحد القديسين، أو عيد العذراء، مؤكدا أنه لا يعرف تحديدا ما الذي سيحدث، لكن هذا الأمر يزعجه كثيرا.
وأضاف: "العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ مع ظهور العواصف الطبيعية في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، وكما يقول التعبير بشكل جيد، فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد".
وتابع المنجم الفلكي: "أرى أيضا صورا مثيرة للجدل في ثلاثة أماكن: بعبدا، الحكومة، البرلمان، مع قاسم مشترك واحد: كلمة الفراغ".
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن أكثر من 170 قتيلاً، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إضافة إلى تدمير المنازل المحيطة بالموقع، كما أعلنت الحكومة اللبنانية العاصمة بأنها منطقة منكوبة.
مقطع متداول لـ #ميشال_حايك توقع حدوث نيران في مرفأ #بيروت ???? قبل الحادثة بساعات قليلة!— Celebs World (@Celebrities_Wo) August 4, 2020
pic.twitter.com/p3adish0jY
دولة ما بعرف شو بتسوى كيف تاركين واحد متل #ميشال_حايك مثلا يكب فتن و يوهم الناس إنه في شي رح يصير بين الخميس و السبت.. لا والأضرب إنه حدد مناطق كمان يلي بده يصير فيها الشي ولك عالقليلة سكروله نيعه شوي بهيدا الوقت @M_MohamedFehmi @LebISF https://t.co/p2DFDQ9PJr#انفجار_بيروت— Riadsalemeh (@Riadsalemeh1) August 12, 2020
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