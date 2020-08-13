  • الخميس 13 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر05:01 م
Advertisements
بحث متقدم
ميشال حايك

ميشال حايك يحذر من كارثة خلال ساعات

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بعد غد.. رئيس الوزراء يستعد لزيارة السودان

طبيب يكشف على مريض

طبيب يكشف علامة تظهر في الجسم قبل الموت بـ15 يومًا

مي حلمي ومحمد رشاد

مي حلمي تتوعد بفضيحة مخلة بالشرف بعد طلاقها من محمد رشاد

شيري مجدي

فنانة شهيرة تنهار من البكاء:"يا أكون شمال يا مفيش شغل"

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

كشف كارثة..استقالة كبير الأطباء الروس بسبب علاج كورونا

مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن انتقال رمضان لـ "بيراميدز"

#عصام_العريان

أشرف السعد: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل #عصام_العريان

عصام العريان

وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل السجن

القيادي شعبان عبد العليم

وفاة القيادي بحزب النور شعبان عبد العليم بكورونا

تنبأ بانفجار مرفأ بيروت..

ميشال حايك يحذر من كارثة خلال ساعات

آخر الأخبار

ميشال حايك
ميشال حايك

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تقرير علمي يحذر من كارثة أخطر من كورونا

#

خلال ساعات..الأرصاد تحذر من طقس اليوم

#

"تأجير الكمامات".. الإبراشى يحذر من كارثة

#

أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

لبنان

انفجار

بيروت

ميشال حايك

يصدق الخبير الفلكي اللبناني ميشال حايك، في كثر من الأحيان بتنبأته التي تحدث بالفعل والتي كان آخرها انفجار مرفأ بيروت، حيث كان تنبأ سابقا بأن حادث انفجار سيطال مرفأ بيروت ويتسبب بكارثة كبيرة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ميشال حايك وهو يقول:"جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت".

وسادات حالة من الخوف بين اللبنانيين من تنبؤات الفلكي، ميشال حايك، التي تنذر بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد "أحد القديسين" أو "عيد السيدة" الذي يصادف ليل 14- 15 من الشهر الجاري.

ورأى حايك في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" أن حدثا كبيرا سيقع في لبنان ويتزامن مع عيد أحد القديسين، أو عيد العذراء، مؤكدا أنه لا يعرف تحديدا ما الذي سيحدث، لكن هذا الأمر يزعجه كثيرا.

 وأضاف: "العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ مع ظهور العواصف الطبيعية في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، وكما يقول التعبير بشكل جيد، فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد".

 وتابع المنجم الفلكي: "أرى أيضا صورا مثيرة للجدل في ثلاثة أماكن: بعبدا، الحكومة، البرلمان، مع قاسم مشترك واحد: كلمة الفراغ".

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن أكثر من 170 قتيلاً، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إضافة إلى تدمير المنازل المحيطة بالموقع، كما أعلنت الحكومة اللبنانية العاصمة بأنها منطقة منكوبة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سجن المعتدي على صديقة «جيرارد بيكيه» السابقة
» 1482 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» الاتحاد الآسيوي يحدد المواعيد المقترحة لتصفيات كأس العالم
» السعودية.. قرار جديد بشأن الحرمين بسبب كورونا
» مشاجرة بين سيدتين داخل مقهى بالرياض بسبب التدخين
» ليلة الزفاف.. لن تتخيل ما فعلته زوجة الأب مع العروس
» "أسطورة أرسنال" يرد على عرض برشلونة لتدريب الفريق
» رسائل مهمة من مرتضى منصور لاعبي الزمالك
» السعودية تدعو الأمم المتحدة لهذا الأمر
» كورونا يصيب أكثر من 20 مليون شخص عالميا
» رد غاضب من "أوباما"على أحمد حسام "ميدو"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة