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الاتحاد الآسيوي يحدد المواعيد المقترحة لتصفيات كأس العالم

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رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وأمم آسيا حتى 2021

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يرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المواعيد المقترحة للمباريات المقبلة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بعد الاجتماع الآسيوي المقرر في سبتمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها عن أن قرار تأجيل التصفيات الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي أمس الأربعاء، جاء بإيعاز من الفيفا، الذي يرغب في التريث حتى تهدأ الأوضاع العالمية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الاتحادان الآسيوي والدولي لكرة القدم قد أعلنا أمس تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن تقام الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر خلال أكتوبر من العام الجاري.


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