» نشأت الديهي: لمصر تاريخ تشريعي عظيم في وقت ظلام المنطقة

12 أغسطس 2020 - 09:10 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لها تاريخ تشريعي مديد وعظيم، منذ عام 1886، في وقت كان الظلام يحل المنطقة بأسرها.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن البعض يعجز عن اكتشاف شخصيات فاعلة في تاريخها، وتكتفي بصنع صور زائفة عن التاريخ المصري.



وأكد أنه على كل مصري وعربي أن يعرف أن مصر كلنت لها برلمانات وسلطات تشريعية منذ القرن التاسع عشر، لافتًا إلى أن الأجيال الحالية لا تعرف قيمة تاريخ الحياة النيابية في مصر.



وعن قيمة التاريخ التشريعي المصري وأهميته، قال الإعلامي: "من وعى التاريخ فقد أضاف أعمارًا إلى عمره".



