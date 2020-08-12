طارق فهمي عن انتخابات الشيوخ: «رسالة للعالم غاية في الأهمية»

12 أغسطس 2020 - 09:03 م



قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن دلالة توقيت إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الفترة الحالية يحمل رسالة في غاية الأهمية من مصر للعالم.



وأوضح "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن استكمال مجلس الشيوخ رسالة لعدم انقطاع الحياة السياسية في مصر، في حين أن أكثر من 28 دولة أجلت الانتخابات، على رأسها مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأشار إلى أن الانتخابات الحالية تعطي رسالة للعالم، أن هناك فرص استثمارية في مصر، وأنها دولة أمن واستقرار، وأن الاقتصاد المصري لديه معطيات كبيرة للتعافي رغم كورونا.



ولفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تعطي مصداقية لمصر على الرغم من أن دول الإقليم مضطرب بسبب موجة ثانية من عملية التغيرات السياسية وتحركات لمستشرقين يهود في الإقليم، بينما مصر الدولة المحورية الرئيسية المستقرة تجري انتخابات ولديها إمكانية للتطوير.

