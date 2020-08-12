تركي الحمد يشعل تويتر بتدوينة عن "قطر"

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قطر

تر كي الحمد

الحمدين

هاجم الكاتب السعودي تر كي الحمد ما تقوم به قطر من سياسات، واصفا إياها بأمور المراهقة، لأجل أن تظهر لها دورا في المنطقة.

وكتب الحمد على حسابه في تويتر: "مشكلة قطر، منذ انقلاب حمد بن خليفة على الحكم عام 1995، هو أنها تريد أن تثبت لنفسها وللعالم أنها دولة فاعلة في هذا العالم".

وأضاف أن ذلك مثل مراهق خط شاربه للتو، ويريد أن يثبت أنه أهل لعالم الكبار بكل طريقة ممكنة،فيستغله بعض الكبار لتحقيق مآرب خاصة،موهما المراهق أنه هو الفاعل، فيزداد غروره .

وأثارت تدوينته ردود فعل واسعة بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم: "مثل إنجلترا دولة صغيرة استعمرت معمورة لا تغرب عليها الشمس.. بس الحقيقة قطر قوة إعلامية وقوة اقتصادية ومواطنيها أفضل دخل ولا ضرائب والوقود رخيص والكهرباء والماء أعتقد مجانى".

وعلق آخر: "إذا أرادت السعودية إحداث تغيير في الداخل و تغيير جلدها يمكنها فعل ذلك بدون معاداة أي دولة خليجية فلتقم بمشروعها الخاص بها دون وضع اللوم على دولة أو جهة أو شيطنة أفكار ليس لها علاقة بالتاريخ السعودي و لم تكن مؤثرة فيه".

وكتب أيضا أحد رواد تويتر: "أصبت في هذا،وحمد بن جاسم بنفسه اعترف في لقاء أن الدول الكبيرة الغربية تفرض على قطر سياسات تلعبها بالشرق الأوسط، وهذا يتطابق مع تفسيرك".


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