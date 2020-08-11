وزير التنمية للناخبين: "اللي عنده ظروف ينزل بالليل"

11 أغسطس 2020 - 12:00 م









أكد اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، أن العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر، معلقا: "لم نواجه أي مشاكل حتى الآن على مستوى الجمهورية".







وأضاف "الشعراوي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "صدى البلد"، منذ قليل، أن هناك تواصل دائم بين غرفة عمليات الوزارة، وغرف إدارة الأزمات والعمليات بكل المحافظات للتعامل مع أي طارىء يحدث، مناشدا المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ بكثافة.







وتابع :"مشاركة المصريين في الانتخابات هامة جدا، حيث أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، ولا يقل أهمية عن مجلس النواب، معقبا: "اللي عنده ظروف ينزل بالليل أو بكرة.. اللجان جاهزة لاستقبال المواطنين".





بدأـت الإنتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

