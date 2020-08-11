» بالعلم.. وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بانتخابات الشيوخ

11 أغسطس 2020 - 11:49 ص









أدلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة بصوتها الانتخابي بانتخابات مجلس الشيوخ. و عرضت فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة إدلاء الوزيرة بصوتها رافعة العلم المصري أثناء توجهها لمقرها الانتخابي للإدلاء بصوتها.







بدأـت الانتخابات داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.







ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

