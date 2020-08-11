» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

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الدولار اليوم

#الدولار

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.98 جنيه .

وسجل الدولار في بنك مصر 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه ، وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه .

كما سجل في البنك المركزي 15.91 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه .


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