» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.98 جنيه .
وسجل الدولار في بنك مصر 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه ، وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه .
كما سجل في البنك المركزي 15.91 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه .
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