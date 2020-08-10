» قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة

محمد عبد الحارس
قرر إيهاب جلال المدير الفنى لمصر للمقاصة استبعاد الثنائى محمد مسعد وعمرو مرعي ثنائي الفريق من مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
وجاء قرار إيهاب جلال باستبعاد الثنائى نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحى بمنزلهما ويرفض جلال فكرة عودة اللاعبين إلى تدريبات المقاصة قبل شفائهما بشكل تام .
ومن المقرر أن يخضع الثنائى عمرو مرعي ومحمد مسعد إلى مسحة طبية بنهاية الموسم الإسبوع الجارى لمعرفة آخر تطورات إصابتهما بالفيروس .
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