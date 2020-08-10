» شاهد .. عساف يحتفل بزفافه سرا

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محمد عساف
محمد عساف

متابعات- أمينة عبد العال

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عساف

الفسبوك

#عساف

احتفل المطرب الفلسطيني محمد عساف بزفافه علي فتاة من خارج الوسط الفني في السر.

ونشر  المطرب والمنتج قاسم النجار  صورة  جمعته بـ" عساف"  علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " وهنأه فيها بزفافه معربا عن فرحه بوجود أخبار مفرحة وسط الأحداث السيئة في 2020 .

كما شارك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من  حفل زفاف محمد عساف زاعمين أنه أقيم في إمارة دبي .

وبحسب بعض المواقع الإخبارية فأن العروس تدعي ريم عودة وتبلغ من العمر 22 وهي فلسطينية الجنسية من غزة و والدتها دنمركية وعاشت مع أهلها في المملكة العربية السعودية .


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