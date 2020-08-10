» شاهد .. عساف يحتفل بزفافه سرا

10 أغسطس 2020 - 11:40 ص

احتفل المطرب الفلسطيني محمد عساف بزفافه علي فتاة من خارج الوسط الفني في السر.

ونشر المطرب والمنتج قاسم النجار صورة جمعته بـ" عساف" علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " وهنأه فيها بزفافه معربا عن فرحه بوجود أخبار مفرحة وسط الأحداث السيئة في 2020 .

كما شارك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل زفاف محمد عساف زاعمين أنه أقيم في إمارة دبي .

وبحسب بعض المواقع الإخبارية فأن العروس تدعي ريم عودة وتبلغ من العمر 22 وهي فلسطينية الجنسية من غزة و والدتها دنمركية وعاشت مع أهلها في المملكة العربية السعودية .



