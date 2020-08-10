» وزيرة الهجرة: شارك بالانتخابات حتى لو بطاقتك منتهية الصلاحية"

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الانتخابات

الهجرة

بسمة وهبة

نبيلة مكرم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن آلية جديدة أقرتها الدولة لمشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية من خلال التصويت عن طريق البريد. 

وأشارت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على شاشة "أون"، إلي أن التصويت بالبريد بمثابة تجربة جديدة تستحق الإشادة، معقبة :"هناك مساع لتطبيقها في انتخابات النواب المقبلة".

وأكدت، أنه يمكن للمواطنين بالخارج استخدام البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية للمشاركة في التصويت بانتخابات الشيوخ، متابعة: "الدولة لم تغلق الباب أمام المصريين بالخارج ومشاركتهم بالعملية الانتخابية".

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من أمس 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

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