» عريس لبنانى يكشف تفاصيل مروعة عن انفجار بيروت

10 أغسطس 2020 - 12:00 ص

كشف الدكتور أحمد صبيح، عريس لبنانى، عن رؤيته لجحيم تفجيرات مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الجارى، أثناء جلسة تصوير له ولعروسته، بوسط العاصمة اللبنانية، مشيراً إلى أن القاعة التى كانت ستشهد حفل الزفاف كانت مطلة على المرفأ الذى شهد الكارثة.



وأضاف "أحمد صبيح"، خلال لقاء له مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، قائلاً:"كنا نعمل جلسة تصوير بمنطقة الصيفى وسط بيروت ووقعت الكارثة..ولحظة الانفجار شفته بعينى ورأيت موجه الدخان المتصاعده فى الهواء عندما كنت أنظ إلى السماء وبعد ثانيه وجدت زوجتى تطير فى الهواء".



وأكد "أحمد صبيح"، أنه عقب ذلك أخذ عروسته إلى داخل المطعم الذى كان يجرى جلسة التصوير أمامه للوقوف على حقيقة ما جرى، مشيراً إلى أنه عقب ذلك قرر الذهاب إلى المنزل والتوقف عن استكمال باقى المراسم، المعدة مسبقاً، وتابع:"المطعم الذى كنا ننوى عمل حفل الزفاف فيه كان بالقرب من المرفأ وتم تدميره بالكامل وسقط شهداء به..وقلنا الحمد الله على ما صار معنا وربنا ينجى بيروت".

