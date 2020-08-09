وثيقة بريطانية تكشف هذا الأمر الخطير بشأن إثيوبيا

09 أغسطس 2020 - 11:00 م

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقال خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، «المتحدث باسم الخارجية الإثيوبي قال إن بلاده لن توقع على اتفاق مع دولتي المصب يتضمن بنود عن حصص المياه»، معلقا «أنا لا أثق في إثيوبيا كما قلت من قبل».



وتابع: «مصر دولة ملتزمة، وبيانات المسؤولين دقيقة ولا تسئ لأحد»، مشيرا إلى أن وثيقة بريطانية عمرها 30 عاما أكدت أن مصر لن تقبل بتعرضها لمشكلات مستمرة بسبب مياه النيل.



وأكمل: «الوثيقة البريطانية تحدثت عن أن 86% من مياه النيل قادمة من مرتفعات إثيوبيا، فضلا عن إمكانية استخدام إثيوبيا سلاح استراتيجي يتمثل في حبس مياه النيل عن مصر والسودان»، مردفا «الوثيقة البريطانية أشارت إلى أن تأثيرات الجفاف في مصر بالثمانينيات كانت واضحة في 3 قطاعات متمثلة في الزراعة والملاحة وتوليد الكهرباء».



وتابع: «في عام 1902 وقعت بريطانيا اتفاقية مع الحبشة في ذلك الوقت بضرورة اتخاذ موافقة الحكومة البريطانية والسودان على أي خطة لإقامة بناء على النيل الأزرق، فضلا عن اتفاقية عام 1906 نصت على عدم تقليص كمية المياه إلى مصر والسودان، إضافة إلى اتفاقية أخرى 1925.









