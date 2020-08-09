  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
فواتير الكهرباء

متحدث "الكهرباء" يكشف معلومات هامة عن الفواتير

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات كورونا في مصر

سد النهضة

وثيقة بريطانية تكشف هذا الأمر الخطير بشأن إثيوبيا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

الاتهامات تحاصر حزب الله بعد اكتشاف أنفاق أسفل مرفأ بيروت

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

صورة

حاكم نيويورك يسخر من ترامب: ما تطلبه منا مستحيل

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

الفنان إبراهيم الشرقاوى

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد بتر إحدى قدميه

لبنان

احتجاجات واسعة ضد الحكومة في لبنان

عمرها 30 عاما..

وثيقة بريطانية تكشف هذا الأمر الخطير بشأن إثيوبيا

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خبير قانوني يكشف مخاوف إثيوبيا بشأن هذا الأمر

#

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

#

قرار عاجل من "السيسى" بشأن هذا الأمر

#

صادم.. إثيوبيا تستبعد هذا الأمر بمفاوضات سد النهضة

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقال خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، «المتحدث باسم الخارجية الإثيوبي قال إن بلاده لن توقع على اتفاق مع دولتي المصب يتضمن بنود عن حصص المياه»، معلقا «أنا لا أثق في إثيوبيا كما قلت من قبل».
وتابع: «مصر دولة ملتزمة، وبيانات المسؤولين دقيقة ولا تسئ لأحد»، مشيرا إلى أن وثيقة بريطانية عمرها 30 عاما أكدت أن مصر لن تقبل بتعرضها لمشكلات مستمرة بسبب مياه النيل.
وأكمل: «الوثيقة البريطانية تحدثت عن أن 86% من مياه النيل قادمة من مرتفعات إثيوبيا، فضلا عن إمكانية استخدام إثيوبيا سلاح استراتيجي يتمثل في حبس مياه النيل عن مصر والسودان»، مردفا «الوثيقة البريطانية أشارت إلى أن تأثيرات الجفاف في مصر بالثمانينيات كانت واضحة في 3 قطاعات متمثلة في الزراعة والملاحة وتوليد الكهرباء».
وتابع: «في عام 1902 وقعت بريطانيا اتفاقية مع الحبشة في ذلك الوقت بضرورة اتخاذ موافقة الحكومة البريطانية والسودان على أي خطة لإقامة بناء على النيل الأزرق، فضلا عن اتفاقية عام 1906 نصت على عدم تقليص كمية المياه إلى مصر والسودان، إضافة إلى اتفاقية أخرى  1925.


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عروس لبنان: الانفجار طيرنى فى الهواء
» عريس لبنانى يكشف تفاصيل مروعة عن انفجار بيروت
» محلل: 3 خطوات لبداية الإصلاح في لبنان
» أحمد موسى يكشف: تفاصيل 48 ساعة تظاهرات في لبنان
» الأهلي يحلق بقمة الدوري بثنائية في مرمى إنبي
» ارتفاع جديد.. إصابات كورونا تصدم البريطانيين
» يتجرد من ملابسه أمام امرأة داخل مترو الأنفاق
» بالفيديو.. حريق ضخم في الكويت
» مقتل رجل أمام زوجته بسبب سيجارة
» شقيقه: جيفري إبستين «قُتل في السجن ولم ينتحر»
» اندلاع حريق بمقر البرلمان اللبناني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية