الاتهامات تحاصر حزب الله بعد اكتشاف أنفاق أسفل مرفأ بيروت

09 أغسطس 2020 - 10:10 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكثير من المتظاهرين في لبنان يحاولون تكسير أبواب مجلس النواب لاقتحامه .



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الشعب اللبناني كله يوجه أصابع الاتهام لحزب الله خاصة بعد العثور على أنفاق أسفل مرفـأ بيروت



وأردف: "يعاني الشعب اللبناني من سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، ما تسبب في قيام المظاهرات" لافتا إلى أن اللبنانيين نسوا وباء كورونا واتجهوا للدفاع عن حياتهم الحقيقية بعد فقدان فرص العمل وتردي الأوضاع الاقتصادية.



ويستمر المتظاهرون في أعمال شغب في محيط مجلس النواب، ما دفع قوات الأمن لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما حذر الجيش اللبناني المخربين ودعاهم للالتزام بالسلمية.

