  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
فواتير الكهرباء

متحدث "الكهرباء" يكشف معلومات هامة عن الفواتير

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات كورونا في مصر

سد النهضة

وثيقة بريطانية تكشف هذا الأمر الخطير بشأن إثيوبيا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

الاتهامات تحاصر حزب الله بعد اكتشاف أنفاق أسفل مرفأ بيروت

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

صورة

حاكم نيويورك يسخر من ترامب: ما تطلبه منا مستحيل

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

الفنان إبراهيم الشرقاوى

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد بتر إحدى قدميه

لبنان

احتجاجات واسعة ضد الحكومة في لبنان

أحمد موسى:

الاتهامات تحاصر حزب الله بعد اكتشاف أنفاق أسفل مرفأ بيروت

آخر الأخبار

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ
الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الدفاع الأمريكي يكشف هوية المتورطين في انفجار مرفأ بيروت

#

فنانة مصرية شهيرة تروي تفاصيل إصابتها بتفجير مرفأ بيروت

#

شاهد لحظة إصابة نادين نسيب نجيم في انفجار لبنان: صرخت وسقطت

#

فنانة لبنانية شهيرة تدعو لاحتلال لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكثير من المتظاهرين في لبنان يحاولون تكسير أبواب مجلس النواب لاقتحامه .
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الشعب اللبناني كله يوجه أصابع الاتهام لحزب الله خاصة بعد العثور على أنفاق أسفل مرفـأ بيروت
وأردف: "يعاني الشعب اللبناني من سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، ما تسبب في قيام المظاهرات" لافتا إلى أن اللبنانيين نسوا وباء كورونا واتجهوا للدفاع عن حياتهم الحقيقية بعد فقدان فرص العمل وتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويستمر المتظاهرون في أعمال شغب في محيط مجلس النواب، ما دفع قوات الأمن لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما حذر الجيش اللبناني المخربين ودعاهم للالتزام بالسلمية.
وأكد الإعلامي احمد موسى، أن الجيش اللبناني نفى في بيان له أن يكون قد أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عروس لبنان: الانفجار طيرنى فى الهواء
» عريس لبنانى يكشف تفاصيل مروعة عن انفجار بيروت
» محلل: 3 خطوات لبداية الإصلاح في لبنان
» أحمد موسى يكشف: تفاصيل 48 ساعة تظاهرات في لبنان
» الأهلي يحلق بقمة الدوري بثنائية في مرمى إنبي
» ارتفاع جديد.. إصابات كورونا تصدم البريطانيين
» يتجرد من ملابسه أمام امرأة داخل مترو الأنفاق
» بالفيديو.. حريق ضخم في الكويت
» مقتل رجل أمام زوجته بسبب سيجارة
» شقيقه: جيفري إبستين «قُتل في السجن ولم ينتحر»
» اندلاع حريق بمقر البرلمان اللبناني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية