الأهلي يتقدم على إنبي برأسية محمد هاني

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الاهلى

انبى

محمد هانى

هدف

أحرز الظهير الأيمن للنادى الأهلى محمد هاني، الهدف الأول برأسيه في شباك نادي إنبي، اليوم الأحد، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة 15 من الدورى المصرى الممتاز.

وترجم محمد هانى سيطرة المارد الأحمر طوال ساعة كاملة من عمر المباراة، ليضرب شباك إنبى فى الدقيقة 63 برأسية مميزة.

وتأتى مباراة الأهلى وإنبى هى الثانية بعد استئناف منافسات الدورى المصرى الممتاز والذى توقف منذ مارس الماضى، بعدما فاز الزمالك أمام نظيره المصرى البورسعيدى فى أولى المباريات.


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