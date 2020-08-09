أبو شقة: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت بـ "الشيوخ"

09 أغسطس 2020 - 02:14 م

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري يومى الثلاثاء والأربعاء 11و12 أغسطس الجارى بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أبو شقة في بيان له، ندعو جموع المواطنين الى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ استعمالا لحقهم والواجب الملقي على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المادة "57" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، نص على أنه : " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

وطالب رئيس حزب الوفد، الجميع بالنزول وبكثافة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية.