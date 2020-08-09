» الغيابات تضرب صفوف «زعيم الثغر»

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تلقى فريق الاتحاد السكندري ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك يوم غد الاثنين في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري على ستاد برج العرب.

وتأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق بشكل رسمي عن مباراة الزمالك بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لتمزق في العضلة الضامة.

واشتكي هشام محمد في تدريبات الامس من بعض الآلام في موضع الإصابة ليخضع لفحص طبي ليتم التأكد من غيابه عن لقاء الزمالك بسبب العضلة الضامة.

وسيفقد الاتحاد السكندري العديد من اللاعبين أمام الزمالك وهم عمر الميداني بفيروس كورونا بالإضافة إلى غياب نور السيد للإيقاف، بالإضافة إلى أحمد رفعت ورزاق سيسيه بسبب بند عدم المشاركة أمام فريقهما السابق.


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