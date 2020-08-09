» فنانة شهيرة تطلب الدعاء بعد إصابتها بـ"كورونا"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الفنانة البحرينية ، سلوي الجراش ، أمس السبت أنها مصابة بفيروس " كورونا" المستجد .
و طالبت جمهورها علي صفحتها الرسمية علي موقع " إنستجرام " بالدعاء لها كما وجهت لهم الشكر لدعمهم لها والسؤال عنها ،لافتة إلي أنها تشعر بتحسن حالتها .
و أضافت :" بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير و أكثر من 50% للتعافي من فيروس " كورونا" ، وروني محبتكم و تعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية و نكت ومنشن فيديوهات ضحك " .
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اشكر من كل قلبي كل من سأل عني .. انا اليوم وايد احسن والحمدلله رب العالمين وبما ان الحاله النفسيه لها تأثير وايد كبير واكثر من 50% لتعافي من فايروس كورونا .. وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوه والطاقه الايجابيه ونكت ومنشن فيديوات اضحك .. وايد طلباتي صح ?? تحملوني هالاسبوع .. وبإذن الله نهايتج على ايدي يا كورونا ?????#كورونا #كوفيد19 #سلوى_الجراش
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