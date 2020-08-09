» فنانة شهيرة تطلب الدعاء بعد إصابتها بـ"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

سلوي الجراش

أعلنت الفنانة البحرينية ، سلوي الجراش ، أمس السبت أنها مصابة بفيروس " كورونا" المستجد .

و طالبت جمهورها علي صفحتها الرسمية علي موقع " إنستجرام " بالدعاء لها كما وجهت لهم الشكر لدعمهم لها والسؤال عنها ،لافتة إلي أنها تشعر بتحسن حالتها .

و أضافت :" بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير و أكثر من 50% للتعافي من فيروس " كورونا" ، وروني محبتكم و تعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية و نكت ومنشن فيديوهات ضحك " .



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