"شوبير": انتظروا مفاجآت بمباريات اليوم

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قال الإعلامى أحمد شوبير، "انتظروا مفاجآت فى مباريات اليوم، سواء المقاصة وأسوان أو الأهلى وإنبى، فالفريق البترولى لم يخسر مع حلمى طولان ويلاقى المارد الأحمر للمرة الأولى هذا الموسم.

وأضاف "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، الأهلى يخوض اللقاء مكسور النجاح بغياب رمضان صبحى لعدم حل مشكلته مع هيدرسفيلد الإنجليزى، وغياب حسين الشحات الذى أجرى جراحة فى توقيت حرج وغير مفهوم وعليه مليون علامة استفهام، فلقد تحجج بكورونا وأجرى الجراحة فى وقت كورونا وتحجج برغبته فى السفر لألمانيا وأجرى الجراجة فى القاهرة وهى جراحة عادية لا تتطلب السفر فلماذا تضيع الوقت".

وأشار حارس الأهلى السابق إلى أن "المارد الأحمر يفتقد كهربا أيضاً الذى تألق فى الوديات بصورة رائعة، وكنت أرى أن الأهلى كان فى حاجة لمباراة ودية أخرى ولكنها رؤية فايلر.


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