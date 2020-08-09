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غرفة عمليات بـ "الأعلى للإعلام" لمتابعة انتخابات الشيوخ

الحياة السياسية

كرم جبر
كرم جبر

متابعات- محمد إبراهيم

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شيوخ

متابعة

الأعلي للاعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر عقد غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامى فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها على مدار الأربع أيام المقبلة.

وأكد المجلس بأنه سيكون فى حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة للتأكد من الأداء الإعلامى ومطابقته لجميع المعايير التى وضعها المجلس، ومتابعة المشاكل التى قد تواجه الإعلاميين والصحفيين فى التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.


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