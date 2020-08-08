أحمد موسى يحذر مجددًا من كورونا.. ما السر

08 أغسطس 2020 - 11:20 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة على عكس أول شهرين من الأزمة التي فاقت نسبة الالتزام حينها 95%.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، من النادر رؤية شخص يلتزم بارتداء الكمامة في الشارع، مردفا «لو النسبة بلغت 40% يبقى كويس جدا».



وأردف موسى: «لو سمحتوا الأعداد رجعت للزيادة بنسب كبيرة في دول مجاورة وأخرى بعيدة ولازم ناخد بالنا».

