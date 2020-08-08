» أول تعليق من رئيس لبنان الأسبق على فاجعة بيروت

08 أغسطس 2020 - 11:00 م

أعرب أمين الجميل رئيس لبنان الأسبق، عن أسفه مما آلت إليه الأوضاع اللبنانية من تردي، لافتًا إلى أن الوضع "كارثي" وينذر بأخطر العواقب.



وأضاف "الجميل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، السبت، أنه "لم يفاجأ من انفجار بيروت"، لافتًا إلى أن ما حدث نتيجة تراكمات طبيعية للإدارة اللبنانية.



وطالب الحكومة بأن تستخلص العبرة مما حصل في بيروت، ليعملوا على تلبية نداءات الشعب وتنظيم انتخابات نيابية جديدة.

