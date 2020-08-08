ارتفاع كبير في أعداد الجرحى باحتجاحات لبنان

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أعلن الصليب الأحمر اللبناني ، عن إرتفاع إصابات الإحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الي 175 اصابة حيث تم نقل 63 منهم الي المستشفيات ، بجانب علاج الباقين في المستشفيات الميدانية.


جدير بالذكر ان تظاهرة خرجت عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات .


بدورها لفتت قناة " إم تي في" ان إشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوي الأمن بعد إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها السلطات اللبنانية  للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ويُشار الي ان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد قال إن لبنان يعيش حالة طوارئ تتعلق بمصيره ومستقبله، لافتا الي انه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا عبر انتخابات نيابية مبكرة.

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