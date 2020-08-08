هل يغادر رونالدو «اليوفي»؟.. رئيس النادي يحسم الجدل

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قال رئيس يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنيلي، إن كريستيانو رونالدو سيظل في النادي الصيف المقبل على الرغم من الخروج المخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدفين في مرمى ليون في مباراة الإياب الجمعة، التي انتهت 2 -1 لكنه لم يتمكن من إبقاء "اليوفي" في المسابقة، بعد تعادله 2-2 في مجموع المباراتين.

وكان النجم البرتغالي يتطلع لإجراز كأس أوروبا للمرة الثالثة لليوفي. وبعد وصوله إلى سن الخامسة والثلاثين، لم يتبق له سوى عدد قليل من الفرص لرفع ما كان من شأنه أن يعادل الكأس السادسة، حيث تشير تقارير إلى أنه يضغط من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

لكن أنييلي ليس لديه مخاوف بشأن رحيله في أي وقت قريب على الرغم من خروجهم المفاجئ. وقال: "أعتقد أن التقرير (من فرانس فوتبول) يعود إلى مقابلة أجريت قبل عدة أشهر، والتي صدفة أن نُشرت قبل أن نلعب أمام فريق فرنسي. إنها خدعة إعلامية قديمة".

وأضاف: "لا، يمكنني أن أؤكد لكم أن رونالدو يظل أحد أعمدة يوفنتوس".

وتأخر يوفنتوس 1-0 في مباراة الإياب أمام ليون، ثم سجل رونالدو ركلة جزاء من تلقاء نفسه قبل نهاية الشوط الأول ليعادل النتيجة، قبل أن يضرب بصاعقة من مسافة في الدقيقة 60.

ومع ذلك ، لم يتمكن هو وزملاؤه في يوفنتوس من تسجيل الهدف الثالث الحاسم اللازم. 

وتأتي الهزيمة بمثابة صدمة بالنظر إلى أن يوفنتوس توج مؤخرًا بطلاً للموسم التاسع على التوالي، بينما احتل ليون المركز السابع في الدوري الفرنسي الذي انتهى في مارس.

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