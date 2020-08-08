أول تعليق من زوجة "الخطيب" بعد سرقة منزلها

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كشفت نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  تفاصيل سرقة منزلها خلال وجودهما في الساحل الشمالي.

وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد ربنا إن مكانش حد في البيت وقتها، الحمد لله على كل شيء، اللهم أجرنا في مصيبتا وأخلفنا خيرا منها".

وكانت أسرة الخطيب تتواجد في الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية لقضاء إجازة خاصة، لتأتي حالة السرقة بالتزامن مع وجود الأسرة في الساحل.


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