تحذير قوي من "الوطنية للانتخابات" بشأن التخلف عن التصويت

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الحياة السياسية

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الوطنية للانتخابات

الطيب حسين

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بيان من الهيئة العليا للانتخابات بشأن آخر أيام الترشح

قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إدارة الانتخابات بجميع أنواعها (المحليات،  والتشريعية، والرئاسية، والاستفتاءات) والإشراف عليها وإعلان النتيجة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق أسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستعدادات تجرى داخل الهيئة الوطنية على قدم وساق، منذ دعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق، لإنجازه في أبهى صوره.

وأكد أن هذا الاستحقاق يعد تنفيذًا لإرادة الشعب المصري الذي وافق على التعديلات الدستورية العام الماضي.

وشدد على أن الانتخابات تجرى على مرحلة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للجدول الزمني المعلن من قبل، داعيًا جموع الناخبيبن بضرورة المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق، لأن وجودهم أمام اللجان بكثافة يعد رسالة للمجتمع الدولي بوعي المواطن المصري ودوره في ترسيخ الديمقراطية.

كما دعا لاشين المواطنين لعدم التقاعس عن أداء دورهم تجاه بلدهم ومن يتخلف عنها فإنه تخلف عن أداء الواجب.

وأوضح أن الهيئة تحذر جموع المواطنين من العزوف عن المشاركة في الانتخابات وتدرس بجدية تطبيق القانون بشأن توقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية (500جنيه)، حال التخلف عن الإدلاء بالصوت.

ودعا الناخبين للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتعقيم اللجان الفرعية وتم فرض الكمامة وعلى الجميع داخل اللجان .

وأردف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت الكمامة لمن يأتي للجان دون ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي وحدها المعنية بإعلان النتائج.

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