فيديو صادم: رجل عارٍ يعطل حركة المرور.. فكان هذا جزاءه

06 أغسطس 2020 - 07:59 م





أظهر مقطع فيديو رجلاً عاريًا يعطل حركة المرور في شارع مزدحم في روسيا، قبل أن ينزل قائد سيارة ويسدد له لكمة أسقطته على الأرض.



ويظهر الرجل وهو يتبختر في منتصف الطريق، الأمر الذي أصاب قادة السيارات بالذهول، ثم يقف وذراعيه متقاطعتين أمام سيارة بيضاء مباشرة، رافضًا السماح لها بالمرور.



وعلى إثر ذلك، نزل قائد السيارة الضخم وتحدث معه لبعض الوقت قبل أن يباغته بلكمة في وجهه، وسقط على الأرض بينما يضحك المارة، وفقًا لمقطع الذي أعادت نشره صحيفة "نيويورك بوست".



ولم يتضح على الفور اسم الرجل وموقع الحادث. لكن الفيديو الذي تم تحميلها على موقع "تويتر" في وقت سابق من هذا الشهر، حصد أكثر من 850 ألف مشاهدة.

