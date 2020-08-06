» سوهاج تستجيب لـ 1024 شكوى للمواطنين

استجابت محافظة سوهاج بقيادة اللواء طارق الفقي المحافظ ل1024 شكوى مقدمة من المواطنين خلال شهر يوليو المنقضي.



وأعلن ديوان عام المحافظة عن الاستجابة لجميع الشكاوى والتفاعل مع 926، وجاري البحث في 98 شكوى.

وأشار الديوان إلى أن شكاوى المواطنين تنوعت بين الحصول على تراخيص وتوصيل المرافق من رصف طرق وصرف صحي وتوصيل الغاز ومياه الشرب وعادات كهربائي.