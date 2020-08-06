» سوهاج تستجيب لـ 1024 شكوى للمواطنين

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النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة
محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا بصورة غير مألوفة
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