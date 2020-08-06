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سوهاج تستجيب لـ 1024 شكوى للمواطنين

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استجابت محافظة سوهاج بقيادة اللواء طارق الفقي المحافظ ل1024 شكوى مقدمة من المواطنين خلال شهر يوليو المنقضي.
وأعلن ديوان عام المحافظة عن الاستجابة لجميع الشكاوى والتفاعل مع 926، وجاري البحث في 98 شكوى.
وأشار الديوان إلى أن شكاوى المواطنين تنوعت بين الحصول على تراخيص وتوصيل المرافق من رصف طرق وصرف صحي وتوصيل الغاز ومياه الشرب وعادات كهربائي. 
اضافة الى تقنين أراضي لوضعي يد وتظلمات التضامن الاجتماعي.
وتستمر المحافظة في تلقي الشكاوى عبر موقعها على الإنترنت www.shakwa.eg, إضافة إلى الخط الساخن 16528 أو عبر واتساب على الرقم 01225487733.









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