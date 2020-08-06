سر غياب "الغندور" عن فضائية الزمالك

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مرتضى

كورونا

غياب

الغندور

كشف خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا المستجد؛ عقب إعلانه الغياب عن الظهور في قناة النادي، خلال الفترة المقبلة، مطالبا  الجميع بالدعاء له.

وكتب "الغندور" عبر "فيس بوك"، "الحمد لله رب العالمين الشافي وادعولي وانا مش مريض كورونا".

وكانت مشادة كلامية وقعت في برنامج "أنا زملكاوي"، بين خالد الغندور مقدم البرنامج ومرتضى منصور  رئيس النادي خلال اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمة يلتفت حوله ليعلق مرتضى قائلا "متهزليش راسك يا خالد".


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