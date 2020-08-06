أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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متابعات- محمد إبراهيم

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ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

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دولار

عودة

الزمالك

صرف

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ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.


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